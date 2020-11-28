Masterchef'te yolun sonuna gelindi gözler o tarihe çevrildi! İfşa ve Uğur Yılmaz Deniz skandalıyla olay olan Masterchef'te final... Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların da şampiyonluk için mücadelesi sürüyor... Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te her hafta gerçekleşen eleme gecesi ile beraber bir kişi yarışmaya veda ederken programda 7 kişinin kalmasıyla beraber gözler finale çevrildi. Şampiyon kim olacak? sorusunun yanıtı tüm Türkiye tarafından merak edilirken diğer bir yandan en çok merak edilen final tarihi. Özellikle bu yıla ifşa ve Uğur Yılmaz Deniz skandalıyla damga vuran Masterchef ne zaman final yapacak? İşte merak edilen detaylar...