Masterchef'te yolun sonuna gelindi gözler o tarihe çevrildi! İfşa ve Uğur Yılmaz Deniz skandalıyla olay olan Masterchef'te final... Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların da şampiyonluk için mücadelesi sürüyor... Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te her hafta gerçekleşen eleme gecesi ile beraber bir kişi yarışmaya veda ederken programda 7 kişinin kalmasıyla beraber gözler finale çevrildi. Şampiyon kim olacak? sorusunun yanıtı tüm Türkiye tarafından merak edilirken diğer bir yandan en çok merak edilen final tarihi. Özellikle bu yıla ifşa ve Uğur Yılmaz Deniz skandalıyla damga vuran Masterchef ne zaman final yapacak? İşte merak edilen detaylar...
Masterchef yarışması tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların da şampiyonluk için mücadelesi sürüyor. Programda yalnızca 7 yarışmacı kalmasıyla beraber yapımın sıkı takipçileri büyük finalin tarihi için de araştırmalara başladı. Başarılı şeflerin mücadelesi tüm hızıyla sürerken bu sezonda adından en çok söz ettiren yarışmalardan biri haline gelen Masterchef'te bilindiği üzere geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cemre olmuştu. 2020 Masterchef şampiyonu için ise nefesler tutuldu.
MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Programda kalan 8 yarışmacının mücadelesi tüm hızıyla devam ederken her hafta gerçekleşen elemelerde bir kişi yarışmaya veda ediyor. Bu kapsamda yarışmacıların azalmasıyla beraber Masterchef yarışmasının sıkı takipçileri adeta final heyecanı yaşamaya başladı.
ŞAMPİYON KİM OLACAK?
Programda birbirinden iddialı 7 yarışmacı kalırken başarılı yarışmacılardan hangisinin bu sezon şampiyon olacağı da izleyenlerin gündeminde yer alıyor.
Sefa, Barbaros, Emir, Eray, Ebru, Özgül ve Serhat Masterchef yarışmasının birincisi olabilmek için her bölümde jüri üyelerinin istediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döküyor.
GÖZLER BÜYÜK FİNALDE!
Masterchef yarışmasının 10 Ocak 2021 tarihinde final yapacağı iddiaları bulunurken henüz Acun Medya'nın konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor. Öte yandan Masterchef yarışmasının bitimiyle beraber gözler bu kez de Tv8 ekranlarında Survivor yarışması izleyenleri ile buluşacak…
Malumunuz Uğur Yılmaz Deniz'in Twitter'da kullandığı ahlaksız ifadelerin ifşa olması sonrasında yarışmadan diskalifye edildi.
MASTERCHEF YARIŞMACILARI SURVIVOR'DA!
Survivor 2021 sezonu yarışmacıları için birçok farklı iddia bulunurken sosyal medyada pek çok ismin bu yarışmada boy göstereceği söylentileri bulunuyor.
Onlardan biri de Celal Sarıgül.
Geçtiğimiz günlerde Celal Sarıgül'ün Survivor için efor testine girdiği iddia edilmişti.