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    • 26.11.2020 17:02
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    • 26.11.2020 17:02
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    gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Televizyon yayın akışında gören izleyiciler akşam kuşağında yayınlanacak olan filmi izlemeden önce hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkat çeken ? Dramatik komedi filmlerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Yaşamak Güzel Şey konusu ve oyuncuları!

    Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filmi izleyicilere zaman zaman duygusal zaman zamanda eğlenceli anlar yaşatacak. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Yaşamak Güzel Şey konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen Yaşamak Güzel Şey yine izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. İşte ayrıntılar…

    YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLM KONUSU NEDİR?

    Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

    YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

    Yapım yılı: 2017

    Türü: Dramatik Komedi

    Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan
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    Haberler Magazin Yaşamak Güzel Şey konusu ve oyuncuları! Yaşamak Güzel Şey ne zaman çekildi?