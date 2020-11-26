Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filmi izleyicilere zaman zaman duygusal zaman zamanda eğlenceli anlar yaşatacak. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Yaşamak Güzel Şey konusu nedir, oyuncuları kimler? Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen Yaşamak Güzel Şey yine izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. İşte ayrıntılar…
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLM KONUSU NEDİR?
Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Yapım yılı: 2017
Türü: Dramatik Komedi
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan