Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.11.2020 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 16:14
    ABONE OL

    ? Estetik yaptıran ’in son hali nasıl?

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Estetik operasyon yaptırarak yüzü tanınamayacak hale gelen oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorları üzerinden estetik yaptıran ’in son hali nasıl? Sorgulamaları yapılmaya başlandı. Peki oyuncu paylaşımında neler söyledi? İşte Akasya Asıltürkmen hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Akasya Asıltürkmen kimdir?

    Akasya Asıltürkmen estetik haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından son halini de paylaşan ünlü oyuncu sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır bu estetiği istediğini fakat bu kadar acıyacağını bilseydim yaptırmazdım sözleri de oldukça dikkat çekti. Akasya Asıltürkmen kimdir? Estetik yaptıran Akasya Asıltürkmen'in son hali nasıl? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

    AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR?

    Akasya Asıltürkmen 14 Nisan 1977, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonliğe attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.

    ROL ALDIĞI OYUNLAR

    Bekarlığa Veda (oyun) : Elizabeth Coleman - BO Sahne - 2016
    İnternette Tanışan Son Çift (oyun) : Tito - Dilek Sever - BO Sahne - 2015
    Romeo'yu Beklerken (oyun) : Sarah Groshala - Tiyatro Yan Etki - 2014
    Kırmızı Yorgunları (oyun) : Özen Yula - Emek Sahnesi - 2013
    Pamuk Prenses Müzikali (oyun) : Yavuz Pekman - İş Sanat - 2012
    Aşk Kokusu (oyun) : Neil Simon - Tiyatro Şenay - 2011
    Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
    Göktaşı : Friedrich Dürrenmatt - Tekin Akmansoy Tiyatrosu - 2009
    Fesleğen Çıkmazı : Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
    Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch \ Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya - 2004
    Onikinci Gece : William Shakespeare - Semaver Kumpanya - 2002

    FİLMOGRAFİSİ

    Enkaz 2016
    Bana Bunlarla Gel 2010
    İpsiz Recep (2009) Marika
    Araf (2006) Eda
    Felek ne demek (2006) Zekiye
    Keloğlan kara prens'e karşı Taşkız
    Pamuk Prenses 2 Fusun
    Saklambaç (2005) Bağdegül
    Çınaraltı (2004) Esin
    Dayı (2004) Müge
    Lise Defteri (2003) Ayça
    Vaka-i Zaptiye (2002) Lebibe
    Nasıl evde kaldım (2001)
    İstanbul kanatlarımın altında (1996)
    Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
    Başrolde Aşk (2011) Eda
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Akasya Asıltürkmen kimdir? Estetik yaptıran Akasya Asıltürkmen’in son hali nasıl?