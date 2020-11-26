Akasya Asıltürkmen estetik haberleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından son halini de paylaşan ünlü oyuncu sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır bu estetiği istediğini fakat bu kadar acıyacağını bilseydim yaptırmazdım sözleri de oldukça dikkat çekti. Akasya Asıltürkmen kimdir? Estetik yaptıran Akasya Asıltürkmen'in son hali nasıl? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.