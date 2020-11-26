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    • 26.11.2020 17:16
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    • 26.11.2020 17:16
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    ? Acun Ilıcalı ne demek?

    ? Acun Ilıcalı yle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Televizyon izleyicileri Exxen projesini merakla bekliyor. Instagram hesabından konuyla ilgil bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, 'Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de... Mutluyuz' ifadelerini kullandı. Peki, Exxen nedir?

    takvim.com.tr
    Exxen nedir? Acun Ilıcalı Exxen projesi ne demek?

    Exxen nedir? Acun Ilıcalı Exxen projesinin detaylarını duyurdu. Ilıcalı, yeni platform Exxen'de yer alacak isimleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları paylaşmıştı.

    EXXEN NEDİR?

    Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'de yer alacak isimleri sosyal medya hesabınsan paylaşmaya devam ediyor. Daha önce "Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya ile anlaştığını açıklayan Acun Ilıcalı, Exxen'de yer alacak bir diğer ismin 'Feyyaz Yiğit olduğunu duyurdu.

    Instagram hesabından konuyla ilgil bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, 'Feyyaz Yiğit yeni projesiyle çok yakında EXXEN'de... Mutluyuz' ifadelerini kullandı.

    Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.

    Exxen ismini Ali Taran'ın bulduğunu söyleyen Ilıcalı, yeni programı için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum."

    Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.
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