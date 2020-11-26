Yalan kendisini tarumar etti! Türk oyuncu dünyaca ünlü dizide rol alacak sözlerine sağlam ters köşe

Yalan kendini ele verdi. Dünyaca ünlü dizide oynayacak sözlerine sağlam ters köşe. Olayın aslı ise ortaya çıkıverdi. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide başrolde yer alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.

LA CASA DE PAPEL'E GELİYOR İDDİALARI HEYECANLANDIRDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa De Papel'de izleyici karşısına çıkacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Ancak konu hakkında Netflix'ten ya da ünlü oyuncudan açıklama yapılmadı. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un gündeminde farklı projelerin yer aldığı gelen bilgiler arasında.