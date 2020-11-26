Ekranlarda büyük yankı uyandıran Kuruluş Osman dizisinin dün akşam yayınlanan 35. bölümünde Osman Bey'in planları geceye damgasını vurdu. Yavlak Arslan, Gündüz Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'in sözlerini dinlemeyen Osman Bey, Nikola'nın intikam planını bozdu. Söğüt'ü barutla havaya uçurmayı planlayan Flatyos Osman Bey'in eline düştü. Aynı zamanda Cergutay'ın hain planını ise Bamsı Bey tek hamlede sona erdirdi. Osman Bey ve alpleri Flatyos'u yanlarına alıp Savcı Bey ve Dündar Bey'in tutulduğu Kulucahisar Kalesi'ne geldi ve Nikola'yı zor durumda bıraktı. Yaşanan izleyicileri ekran başına kitlerken sosyal medyada Kuruluş Osman her bölümüyle giderek daha da efsaneleşiyor yorumları yapıldı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.
OSMAN BEY'İN İTİRAZI
İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.
AYGÜL'ÜN HAZAL PLANI
Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?
ERTUĞRUL BEY'E NE OLACAK?
Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak?
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?