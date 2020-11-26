Ekranlarda büyük yankı uyandıran Kuruluş Osman dizisinin dün akşam yayınlanan 35. bölümünde Osman Bey'in planları geceye damgasını vurdu. Yavlak Arslan, Gündüz Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'in sözlerini dinlemeyen Osman Bey, Nikola'nın intikam planını bozdu. Söğüt'ü barutla havaya uçurmayı planlayan Flatyos Osman Bey'in eline düştü. Aynı zamanda Cergutay'ın hain planını ise Bamsı Bey tek hamlede sona erdirdi. Osman Bey ve alpleri Flatyos'u yanlarına alıp Savcı Bey ve Dündar Bey'in tutulduğu Kulucahisar Kalesi'ne geldi ve Nikola'yı zor durumda bıraktı. Yaşanan izleyicileri ekran başına kitlerken sosyal medyada Kuruluş Osman her bölümüyle giderek daha da efsaneleşiyor yorumları yapıldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.