Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Fragmanını gören izleyiciler Sol Yanım konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalara başladı. Sol Yanım konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Sol Yanım ilk bölüm fragmanı da haberimizin içeriğinde yer alıyor.
SOL YANIM 1. BÖLÜM FRAGMANI
Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay'dan tepki görmektedir.
İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra'nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim'le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.
SOL YANIM KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Sol Yanım"ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.
'Sol Yanım'; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Sol Yanım', tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak.
SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?
Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım', perşembe günleri izleyici ile buluşacak. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer alıyor.