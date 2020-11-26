RIVERDALE 5. SEZON NE ZAMAN?

Çekimleri koronavirüsten dolayı ertelenen ve Eylül ayında başlayan dizinin yeni sezonunun 2021 Ocak ayında yayınlanması bekleniyor

RIVERDALE KONUSU NEDİR?

Riverdale çok sevimli ve her şeyin yolunda gittiği gözüktüğü bir kasabadır. Kasabayı dışardan gören herkes bu kasabada yaşamak istemekte ve bu kasabanın huzur dolu olduğunu düşünmektedir. Fakat bu kasabada bazı insanların göremediği tuhaf olaylara meydana gelmektedir. Bu kasabada yaşayan ve bu kasabada okula giden lise öğrencisi Jason, serinlemek için girdiği nehirde boğulur. Jason'ın cesedi tüm aramalara rağmen bulunamaz ve kaybolur.

Riverdale kasabasında yaşanan bu boğulma olayı ve ardından boğulan kişinin cesedinin bulunamayışı, kasabı halkının garibine gitmiş ve ne yapacağını şaşırmışlardır. Veronica Lodge adlı kişi okula başlamak üzere iken bu kasabada eğitim hayatına başlamak için New York şehrinden Riverdale'ye gelir. New York'ta ailesinin karışmış olduğu bir skandal suçlamadan dolayı Lodge'nin psikolojisi tamamen bozulmuştur. Jason'ın arkadaşları yeni gelen Veronica ile ilgilenir ve aralarına alırlar. Artık bu gruba katılan Lodge bu kişilerle bir takım olaylara karışacaktır.