Yönetmen koltuğunda Roberto Aguirre-Sacasa'nın oturduğu Riverdale dizi serisi yayınlanan her sezonuyla keyifle izlendi. Şimdi ise gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi, peki tarih açıklandı mı? Riverdale 5. sezon ne zaman? Özellikle dram gerilim ağırlıklı dizileri sevenlerin ilgiyle izleyeceği diziyi henüz izlememiş olanlar için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki ilk bölümü 2017 yılında yayınlanan ve sonrasında ilgiyle takip edilen Riverdale konusu nedir, oyuncuları kimler?
RIVERDALE 5. SEZON NE ZAMAN?
Çekimleri koronavirüsten dolayı ertelenen ve Eylül ayında başlayan dizinin yeni sezonunun 2021 Ocak ayında yayınlanması bekleniyor
RIVERDALE KONUSU NEDİR?
Riverdale çok sevimli ve her şeyin yolunda gittiği gözüktüğü bir kasabadır. Kasabayı dışardan gören herkes bu kasabada yaşamak istemekte ve bu kasabanın huzur dolu olduğunu düşünmektedir. Fakat bu kasabada bazı insanların göremediği tuhaf olaylara meydana gelmektedir. Bu kasabada yaşayan ve bu kasabada okula giden lise öğrencisi Jason, serinlemek için girdiği nehirde boğulur. Jason'ın cesedi tüm aramalara rağmen bulunamaz ve kaybolur.
Riverdale kasabasında yaşanan bu boğulma olayı ve ardından boğulan kişinin cesedinin bulunamayışı, kasabı halkının garibine gitmiş ve ne yapacağını şaşırmışlardır. Veronica Lodge adlı kişi okula başlamak üzere iken bu kasabada eğitim hayatına başlamak için New York şehrinden Riverdale'ye gelir. New York'ta ailesinin karışmış olduğu bir skandal suçlamadan dolayı Lodge'nin psikolojisi tamamen bozulmuştur. Jason'ın arkadaşları yeni gelen Veronica ile ilgilenir ve aralarına alırlar. Artık bu gruba katılan Lodge bu kişilerle bir takım olaylara karışacaktır.
RIVERDALE OYUNCULARI KİMLER?
1) K. J. Apa: Archie Andrews
2) Camilia Mendes: Veronica Lodge
3) Lili Reinhart: Betty Cooper
4) Cole Sprouse: Jughead Jones
5) Marisol Nichols: Hermione Lodge
6) Luke Perry: Fred Andrews
7) Casey Cott: Kevin Keller
8) Madelaine Petsch: Cherly Blossom
9) Madchen Amick: Alice Cooper
10) Lochlyn Munro: Hal Cooper
11) Ashleigh Murray: Josie McCoy
12) Skeet Ulrich: FP Jones
13) Martin Cummins: Sheriff Tom Keller
14) Nathalie Bollt: Penelope Blossom
15) Mark Consuelos: Hiram Lodge
16) Vanessa Morgan: Toni Topaz