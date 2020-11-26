Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da günün puanları belli oldu. Zaman zaman gergin zaman zaman da eğlenceli anların yaşandığı yarışmada rekabet üst düzeydeydi. Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? İşte 26 Kasım Perşembe Doya Doya Moda puanlaması…
26 KASIM PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:16
Bahar:13
Özde:10
Rabia:14
Sabiha:8
Birben:11
Aleyna:20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 101 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
ÖZDE KARACAN KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.