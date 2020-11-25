Targun Hatun kimdir sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapan Kuruluş Osman dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan olan 34. bölümde diziye Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun rolünde Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Peki, Targun Hatun'u canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

İşte detaylı bilgi;