Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.11.2020 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 16:21
    ABONE OL

    ? 'u canlandıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    ? ATV ekranlarında çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'ın hikayesine yeni bir karakter daha eklendi. Güzel oyuncu , Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçtiğimiz hafta dizinin hikayesine katıldı. İzleyiciler bu bağlamda oyuncunun ve bu karakterin hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Targun Hatun'u canlandıran , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Targun Hatun kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli?

    Targun Hatun kimdir sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapan Kuruluş Osman dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan olan 34. bölümde diziye Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun rolünde Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Peki, Targun Hatun'u canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

    İşte detaylı bilgi;

    Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, geçen çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıktı.

    Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

    ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

    1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

    KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"

    Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

    İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

    Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Targun Hatun kimdir? Targun Hatun'u canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında ve nereli?