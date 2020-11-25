Kırmızı Oda dizisinde izleyicilere saç baş yolduran sahne! TV 8'in Kırmızı Oda dizisi yaylım ateşine tutuldu... Kadrosunda Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç, Tülin Özen gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda TV 8'deki yayın hayatına bomba gibi başladı. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı dizi değişik olay kurgusuyla dikkat çekiyor. Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusu ile çıktığı ilk günden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam eden dizinin son bölümde yayınlanan bazı sahneleri izleyicilere saç baş yoldurdu. Kırmızı Oda'ya giden Selvi'nin yaşayan bir ölü gibi olduğunun özellikle altını çizmesi ve çocukluk çağında zorla evlendirildiği babası yaşındaki adamın kendisini eve hapsettiğini anlattığı hikayesi izleyenleri en derinden üzdü.
TV8 ekranlarında her hafta elde ettiği rekor reyting rakamlarıyla birincilik tahtına yerleşen Kırmızı Oda dizi projesinin oyuncu kadrosunda yer alan Semra Keçik'in oynadığı Selvi karakterinin henüz gençliğinin baharındayken çektiği eziyetler vurucu bir şekilde gözler önüne serildi. Cahilce tutumlar sergileyen babasının aldığı acımasıca kararla kendisinden yaşça büyük bir adamla çocukluk döneminde razı gelmeden nikahlandırılan Selvi'nin yaşadığı haddi hesabı olmayan elem ve ızdırabı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.
Evine misafir olarak gelerek kendisiyle arkadaşlık bağı kurmayı ve yaşama dair güzellikleri beraber paylaşmayı istediği kadının samimi davranışları karşısında içi içine sığmayarak yüreğinde umut ışığı doğan Selvi'nin aradan çok geçmeden hevesi kursağında bırakıldı.
Selvi'nin kocası evine misafirin geldiğini görür görmez akıllara durgunluk veren bir hamlede bulunarak onun bir çırpıda hayallerini suya düşürüp attığı tokadın şiddetiyle bayıltması seyircisine isyan bayraklarını çektirdi.
İnsanlıktan zerre kadar nasibini almayan kocasının o günden sonra evin kapısını kilitleyip artık hiçbir yere çıkmamasına müsaade etmeyerek yıllarca dört duvar arasına hapsetmesi sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Her bölümü ilgi ile izlenen Kırmızı Oda dizisinin uyarlaması ise Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin ve Masumlar Apartmanı gibi uyarlama yapımları kazandıran Dr. Gülseren Budayıcıoğlu' nun yine bir başka romanı olan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri isimli kitabından uyarlandı. Peki, Kırmızı Oda'nın konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Dizi hakkında merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU
Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır.
Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.
KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.
Ana karakterler
Binnur Kaya - Doktor Hanım
Tülin Özen - Doktor Piraye
Burak Sevinç - Doktor Deniz
Meriç Aral - Doktor Ayşe