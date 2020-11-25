Ayyüce'yle ilgili duygularını paylaşan Danilo Zanna da şu ifadeleri kullandı: Aslında fark ettim ki sen bu oyuna biraz moralsiz geldin. Ama şöyle de bir gerçek var, şu ana kadar gösterdiğin performans çok güzeldi. Senin çok özel bir durumun var, senin elin çok lezzetli ve bu herkeste yok. Keşke biraz daha inanabilseydin kendine o zaman ortaya müthiş bir şey çıkarabilirdin. Çok güçlüsün, çok güzel bir kalbin var. Bir kere daha ellerine sağlık.