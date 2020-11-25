Masterchef'teki bu ayrılık uzun süre hafızalardan silinmeyecek! Öyle sözler kullandı ki gözyaşları sel oldu aktı... MasterChef yarışmasında son olarak yarışmaya veda eden isim Ayyüce Kamit oldu. Sefa, Uğur ile birlikte eleme potasında yer alan Ayyüce Kamit MasterChef'e veda eden isim oldu. Şefler Ayyüce hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Büyük zorluklar yaşayarak sektöre girdiği anları anlatan Ayyüce'nin anlattıkları şeflerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Ayyüce Kamit öyle sözler kullandı ki, genç yarışmacının vedası günlerdir konuşulur oldu. TV8'de yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacısı Ayyüce Kamit'e ilişkin detaylı bilgiler de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar.
TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef Türkiye'de yarışmaya son olarak veda eden isim Ayyüce Kamit oldu. Jüri üyesi Somer Sivrioğlu Ayyüce Kamit'in elenmesine neden olan tabak hakkında şu ifadeleri kullandı: Pişme sorunu var, içindeki siyahlar pişmediği için sıvı kalmış. Ve bütün balığın tadını bozmuş. En ciddi sorun o, çiğ mi? Değil, az pişmişti. Siyahlık olunca içinden acı bir tat geliyordu. Ya organları çekerken çıkmadı ya da pişirmede bir sıkıntı oldu. Balığın kanı o siyah sıvı balığın içindeydi. O da maalesef uskumrunun tadını bozan bir lezzet. Çok geç girdin olaya çok geç girdin. Biraz daha zaman vermen lazım kendine. '
Ayyüce'yle ilgili duygularını paylaşan Danilo Zanna da şu ifadeleri kullandı: Aslında fark ettim ki sen bu oyuna biraz moralsiz geldin. Ama şöyle de bir gerçek var, şu ana kadar gösterdiğin performans çok güzeldi. Senin çok özel bir durumun var, senin elin çok lezzetli ve bu herkeste yok. Keşke biraz daha inanabilseydin kendine o zaman ortaya müthiş bir şey çıkarabilirdin. Çok güçlüsün, çok güzel bir kalbin var. Bir kere daha ellerine sağlık.
"TERBİYENİ DE ÇOK İYİ ALMIŞSIN"
Ayyüce'nin elenmesiyle duygularına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya ise şu sözleri kullandı: Buraya kadar müthiş geldin, mücadele ruhun, arkadaşlarınla olan ilişkin hepsi on numaraydı. Mesleki terbiyeyi de çok iyi almışsın. Biz seninle çok uzun bir yol yürümek isterdik açıkçası sen yetenekli bir yarışmacısın. Bu mesleğe aşık olduğun o kadar belli ki, devam etmelisin. Bizim üzerimize düşen bir şey olursa her zaman yanındayız. En önemlisi sen iyi bir insansın, başarılar.
AYYÜCE'NİN AÇIKLAMALARI YÜREKLERİ DAĞLADI
"Aslında söylediğini gibi sektöre ön yargıyla girdim. Önce okulda, sonra sektöre girdiğimde. Mesela 10 kilo pilav yaptığımda yaptığım işin arkasında hep bir başkası arandı. Çünkü dediler ki sen o suyu kaldıramazsın, sen o pirinci kaldıramazsın. Göründüğümden çok daha gözü kara ve kararlı bir insanım. Her ne kadar görüntümü değiştiremezsem de çok sert kararlar alabilirim. Buraya girmeden de gerçekten Ayyüce ne olursa olsun vazgeçmeyeceksin, eleneceksen böyle eleneceksin diyerek geldim.
Bu noktada elendiğim için çok üzgünüm, çünkü o 4 önlükten birini daha sonra tek önlüğe kadar hedefim vardı. Bu sektör için gerçekten çok çaba sarf ettim, tek başıma İstanbul'a geldim. Hiç camı olmayan bir evde 1 yıl yaşadım. Tek başıma Marmaris'e gittim. Bana göre değil deyip İstanbul'a geri döndüm ve her yere iş başvurusu yaptım. Ben bu sektörü bırakmayacağım zaten. Hayatta istediğimi koparabilen bir insanım, öyle olduğuna da inanıyorum her ne kadar görüntim el vermese de...'
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya'da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya'da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.
Ardından Marmaris Grand Azur Hotel'in İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde Nicole Restoran'da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.
MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.