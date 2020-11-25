REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Ülkemizde ilk reyting ölçümü Avrupa'da bir çok ülkenin reyting ölçümlemesini yapan AGB Nielsen tarafından yapılmıştır. Bir süre avrupa şirketinin üstlendiği reyting sonuçlarını daha sonralarda TNS üstlenmiştir.

Televizyon reytingleri peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanır. Peoplemeter sadece TNS tarafından belirlenen ailelerde bulunur. Normal bir uydu alıcısından izlenen kanalın reyting listelerine hiç bir etkisi yoktur.

Reyting sonuçlarının hesaplanması için TNS, eğitim ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak gruplandırdığı 2201 haneye peoplemeter adı verilen cihazı kullandırıyor. Bu cihazı kullanan haneler karşılığında para ile değil çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Ve peoplemeter cihazından kimseye bahsetmemeleri gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.