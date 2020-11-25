Star TV ve Kanal D o dizilerin fişini çekti! Hayranları ise oldukça üzüldü. Ülkemizde dizi sektörü oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Dizi sektörünün büyüklüğü milyonlarca doları geçmektedir. Bu anlamda bu sene çoğu dizi yayından kaldırıldı. Örnek vermek gerekirse;
Star TV ekranlarında reyting kurbanı olan İyi Günde Kötü Günde dizi projesi 6. bölümü ile son kez seyircisinin karşısına geçmişti. Kanal D ekranlarında Yeni Hayat isimli projesi gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosuyla adından fazlaca söz ettirse de reytinglerde düşüşe geçerek 9.bölümüyle ekrandan çekilmişti. Televizyonda ekran macerasına atılan dizi projelerinin varlığını sürdürebilmesi için hiç şüphesiz reyting oldukça önemlidir.
BU YIL TELEVİZYONDAKİ HANGİ DİZİLER FİNAL YAPTI?
Star TV ekranlarında her ne kadar sağlam bir başlangıç yapmış olsa bile ilerleyen zamanlarda reyting kurbanı olan İyi Günde Kötü Günde dizi projesi 6. bölümü ile son kez seyircisinin karşısına geçti.
Kanal D ekranlarında başrollerini Melisa Aslı Pamuk ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı Yeni Hayat isimli projesi gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosuyla adından fazlaca söz ettirse de reytinglerde düşüşe geçerek 9.bölümüyle ekrandan çekildi.
Kanal D ekranlarında romantik-komedi tadında yayın hayatına giriş yapan ve oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Furkan Andıç, Nilay Deniz ve Ezgi Şenler'in bulunduğu Çatı Katı Aşk dizisi reytinglerde toparlayabilmek için Ezgi Şenler'i çıkarıp yerine Selin Şekerci'yi dahil etse de istenilen sonuca ulaşamayınca 16.bölümüyle veda etti.
Çok yakın zaman önce final yapan ve Mehmet Ali Nuroğlu & Almila Ada başrol koltuğunda oturduğu Güvercin dizi projesinin Star TV kanalındaki serüveni toplamda 16 bölüm sürdü.
REYTİNG NE DEMEK? REYTİNG NEDİR?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?
Ülkemizde ilk reyting ölçümü Avrupa'da bir çok ülkenin reyting ölçümlemesini yapan AGB Nielsen tarafından yapılmıştır. Bir süre avrupa şirketinin üstlendiği reyting sonuçlarını daha sonralarda TNS üstlenmiştir.
Televizyon reytingleri peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanır. Peoplemeter sadece TNS tarafından belirlenen ailelerde bulunur. Normal bir uydu alıcısından izlenen kanalın reyting listelerine hiç bir etkisi yoktur.
Reyting sonuçlarının hesaplanması için TNS, eğitim ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak gruplandırdığı 2201 haneye peoplemeter adı verilen cihazı kullandırıyor. Bu cihazı kullanan haneler karşılığında para ile değil çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Ve peoplemeter cihazından kimseye bahsetmemeleri gerektiğinin altını çizmek gerekiyor.
AB-TOTAL NE DEMEK?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI)
% : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
REYTİNG ÖLÇÜM SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
AGB grubu ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir "aynı kişiler mi?" sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)