Ezgi Eyüpoğlu Teşkilat dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen dizide yer alacak olan Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşaması da magazin gündeminden düşmüyor. Pek çok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ezgi Eyüpoğlu'nun hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu, 15 haziran 1988'de İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası bankacı, annesi kimya öğretmenidir. İstanbul Üniversitesiİktisat Bölümü'nü bitirdi. Üzerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk master'ı yaptı. Üniversitede okulun tiyatro kulübüne girdi. Aynı zamanda da ajansa kaydoldu.
2007 yılından beri defile ve organizasyonlarda modellik ve dizi filmler gibi işlerle profesyonel yaşama adımını attı.
Ezgi Eyüboğlu, 2012yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Aybige Hatun rolünü üstlendi.
Ezgi Eyüboğlu, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım,Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide ada karakterini oynamaktadır.
2014 yılında İbrahim Kendirci ile birlikte "Ayrılık" adlı iki kişilik tiyatro oyununda rol aldı.
2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Kaan Yıldırım ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
Tiyatro :
2014 – Ayrılık, yazarı: Behiç Ak sahne; Zorlu Center PSM Drama Sahnesi
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Adı Mutluluk Adı Mutluluk (Kumsal) (TV Dizisi)
2014 - Ulan İstanbul (Ada) (TV Dizisi)
2014 - Yasak (TV Dizisi )
2013-2014 - İntikam (TV Dizisi )
2012 - Yalan Dünya - 27. bölüm (TV Dizisi )
2012 - Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi )
2011 - Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi )
2011 - Kutsal Damacana: Dracoola
2011 - Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi )
2010 - Ateşe Yürümek
2008 - Arka Sokaklar (TV Dizisi )
2007 - Senin Uğruna (TV Dizisi )