Ezgi Eyüpoğlu Teşkilat dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen dizide yer alacak olan Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşaması da magazin gündeminden düşmüyor. Pek çok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ezgi Eyüpoğlu'nun hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.