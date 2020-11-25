Romantik komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Bana Masal Anlatma filmi bu akşam ekrana gelecek. 2015 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen, yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu film yine ailecek keyifle izlenecek. Yayın akışında filmi gören izleyiciler Bana Masal Anlatma film konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…
BANA MASAL ANLATMA FİLM KONUSU NEDİR?
Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?
Fatih Artman
Hande Doğandemir
Devrim Yakut
Tarık Ünlüoğlu
Erdal Tosun
Cihan Ercan
Burcu Biricik
Gürkan Uygun
Cengiz Bozkurt
Berat YenilmezSadi Celil Cengiz
Ercan Yazgan
Ani İpekkaya
Gökçe Bahadır
Andy Boyns
Semin Emran
Selim Akay