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    • Magazin
    • 25.11.2020 17:16
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    • 25.11.2020 17:16
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    ? oyuncuları kimler?

    Bu akşam televizyon ekranlarınd yayınlanacak olan ? Biribirinden başarılı oyuncuların yer aldığı, eğlenceli konusu ile vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen filmi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İlk kez izleyecek olanlar oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Bana Masal Anlatma filmine dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bana Masal Anlatma film konusu nedir?

    Romantik komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Bana Masal Anlatma filmi bu akşam ekrana gelecek. 2015 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen, yönetmen koltuğunda Burak Aksak'ın oturduğu film yine ailecek keyifle izlenecek. Yayın akışında filmi gören izleyiciler Bana Masal Anlatma film konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…

    BANA MASAL ANLATMA FİLM KONUSU NEDİR?

    Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

    BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

    Fatih Artman
    Hande Doğandemir
    Devrim Yakut
    Tarık Ünlüoğlu
    Erdal Tosun
    Cihan Ercan
    Burcu Biricik
    Gürkan Uygun
    Cengiz Bozkurt

    Berat YenilmezSadi Celil Cengiz
    Ercan Yazgan
    Ani İpekkaya
    Gökçe Bahadır
    Andy Boyns
    Semin Emran
    Selim Akay
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