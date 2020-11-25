Emre Karayel uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi ile hayatını birleştirdi. Çok heyecanlı olan başarılı oyuncu duygularını paylaştı, bu haberi alan sevenleri ise arama motorları üzerinden Emre Karayel kimdir? Emre Karayel kaç yaşında, nereli, eşi kim? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Hem oyunculuk hem de sunuculuk tecrübesi olan Emre Karayel Çarkıfelek yarışmasını sunmuştu. İşte hayatına dair detaylar…
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci dünya evine girdi. Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Beylerbeyi Bosphorus Otel'de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.
Emre Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız." dedi.
EMRE KARAYEL KİMDİR?
18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Emre Karayel, lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne kayıt oldu. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapan Karayel, üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başladı. Karayel burada sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.
'Ablam Böyle İstedi' dizisiyle 2000 yılında, TRT'de profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Emre Karayel'i esas popüler yapan ise 1 Erkek 1 Kadın projesi oldu. Dizi projelerinin yanı sıra, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Polis ile yaptı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Emre Karayel son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlenerek seyirciyle buluşmaya başladı.