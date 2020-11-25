"ÇOK HEYECANLIYIM"

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, uzun süredir birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci dünya evine girdi. Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Beylerbeyi Bosphorus Otel'de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat gelinin şahitliğini Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.

Emre Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız." dedi.