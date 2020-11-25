Büyük beden 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da hafta ortasında günün puanları belli oldu. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanı bugün nasıl şekillendi? Birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı yarışmada yine hem eğlenceli hem de gergin anlar yaşandı. Farklı ve iddialı konsepte göre giyinen yarışmacılar hangi puanları aldı? Doya Doya Moda birincisi belli oldu. 25 Kasım Çarşamba Doya Doya Moda puan durumunu haberimizde derledik.
25 KASIM ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:10
Bahar:20
Özde:14
Rabia:7
Sabiha:7
Birben:8
Aleyna:7
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 101 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.
DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?
Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.
Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
ALEYNA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına Çanakkale'den dahil olan Aleyna Türkoğlu, 23 yaşında. Üniversite eğitimi nedeniyle Çanakkale'de yaşıyor. Annesi Boşnak babası Bursalı olan genç yarışmacı, Doya Doya Moda'daki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu; kendi tarzıma güveniyorum, giydiklerimi kendime yakıştırıyorum ve benimle aynı bedene sahip kadınlara örnek olmak istiyorum.