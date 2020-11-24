Kuruluş Osman dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diziye bu sezon Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın, Umut Karadağ, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve son olarak geçen hafta Zeynep Tuğçe Bayat'ı kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir transfere imza attı. Dünyaca ünlü kick boks şampiyonu Zabit Samedov bu hafta yayınlanacak olan 35. bölümde dizinin kadrosuna katılıyor. Dünya şampiyonu Zabit Samedov'un dizide hangi karaktere hayat vereceği ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Ünlü kick boks şampiyonunun dizide ön planda yer alan bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM GELİYOR

Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.