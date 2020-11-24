Diriliş Ertuğrul'da Doğan Alp karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cavit Çetin Güner Engin Altan Düzyatan'ın fotoğrafına bomba bir yorumda bulundu. Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler diziyi heyecanla beklerken Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yorum yağdı. Yorum yapanlardan birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 sezon boyunca rol aldığı Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner oldu. Güner, Düzyatan'ın paylaşımına "Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" yorumunu ekledi.

"ORUÇ REİS DENİZLERE AÇILMIŞSIN YİNE"

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yorum yağdı. Yorum yapanlardan birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 sezon boyunca rol aldığı Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner oldu. Güner, Düzyatan'ın paylaşımına "Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" yorumunu ekledi.