Diriliş Ertuğrul'da Doğan Alp karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Cavit Çetin Güner Engin Altan Düzyatan'ın fotoğrafına bomba bir yorumda bulundu. Bilindiği üzere Engin Altan Düzyatan yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaros dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler diziyi heyecanla beklerken Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yorum yağdı. Yorum yapanlardan birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 sezon boyunca rol aldığı Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner oldu. Güner, Düzyatan'ın paylaşımına "Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" yorumunu ekledi.
"ORUÇ REİS DENİZLERE AÇILMIŞSIN YİNE"
Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yorum yağdı. Yorum yapanlardan birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 sezon boyunca rol aldığı Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner oldu. Güner, Düzyatan'ın paylaşımına "Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" yorumunu ekledi.
İKİ BAŞROL YAN YANA GELDİ
Dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i ve Barbaros'u ise Ulaş Tuna Astepe canlandıracak. İki ünlü isim yapım şirketinde bir araya geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.
2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.
İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı. Düzyatan'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar'ın yönettiği Beyza'nın Kadınları oldu.
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Ertuğrul Bey'i canlandırdı.