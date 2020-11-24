Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.11.2020 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 14:36
    ABONE OL

    kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı?

    kimdir, kaç yaşındaydı? Türk televizyonlarına damga vuran birçok diziden hatırlanan ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Parscan’ın hangi dizilerde oynadığı da merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, ? Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı?

    takvim.com.tr
    Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı?

    Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti. Parscan'ın hayatını kaybetmesinin ardından arama motorlarında Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı sorusuna yanıt aranıyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilen bilgiler…

    DEVRİM PARSCAN KİMDİR?

    Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır.

    2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

    OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

    Naciye'yi Kim Sevmez - 2005

    Kızma Birader - 2005

    Sil Baştan - 2004

    Kurtlar Vadisi - 2003-2004

    Seni Yaşatacağım - 2002

    Bizim Aile - 2001

    Herkes Kendi Evinde - 2000

    Cumhuriyet- 1998

    Sibel - 1998

    İlk Aşk - 1997

    Zehra Ana - 1996

    Köşe Kapmaca - 1996

    Kurtuluş - 1996

    Çiçek Taksi - 1995

    Yolcu - 1994

    İskilipli Atıf Hoca - 1993

    Bir Kadın Yüzü - 1993

    Kızımı Arıyorum - 1993

    Zirvedekiler - 1993

    Varyemez - 1991

    Madde 438 - 1990

    Dehşet Gecesi - 1989

    Polis Dosyası - 1989

    Hünkarın Bir Günü - 1989

    Biz Ayrılamayız - 1988

    Kızım ve Ben - 1988

    Mazideki Kadın - 1986

    Savunma - 1986

    Taçsız Kraliçe - 1984

    O Kadın - 1982

    Tanrıya Feryat - 1980

    İşte Bizim Hikayemiz - 1978

    Sayılı Dakikalar - 1965

    Küçük Hanımın Kısmeti - 1962

    Küçük Beyefendi - 1962

    Gümüş - 2007

    Doğruluk Ekseni - 2010

    Selam Bahara Yolculuk - 2015
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı?