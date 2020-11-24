Devrim Parscan kimdir, kaç yaşındaydı? Devrim Parscan hangi dizilerde oynadı?

2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Naciye'yi Kim Sevmez - 2005

Kızma Birader - 2005

Sil Baştan - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Seni Yaşatacağım - 2002

Bizim Aile - 2001

Herkes Kendi Evinde - 2000

Cumhuriyet- 1998

Sibel - 1998

İlk Aşk - 1997

Zehra Ana - 1996

Köşe Kapmaca - 1996

Kurtuluş - 1996

Çiçek Taksi - 1995