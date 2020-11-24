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    • Magazin
    • 24.11.2020 14:33
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    • 24.11.2020 14:33
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    ? kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Hakan Altun ile aşk yaşadıkları iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu gerçekten yeni bir aşka yelken mi açtı? Daha önce pek çok projede rol alan ve başarılı oyunculuğı ile hafızalara kazınan güzel oyuncu kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Gonca Vuslateri’nin hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gonca Vuslateri kimdir?

    Magazin gündemi Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkını konuşuyor. Sosyal medyadan paylaştıkları ile bu fikire ulaşanlar olsa da ikiliden henüz bunu doğrular bir açıklama gelmedi. Arama motorları üzerinden Gonca Vuslateri kimdir? Sorgulamaları ise sıkça yapılmaya başlandı. Bu gelişme üzerine Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

    GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

    Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

    2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

    İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

    Diziler

    Ruhsar (1997)
    Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
    Aliye (2004, atv)
    Kız Babası (2006)
    Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
    Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
    Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
    İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
    Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
    Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
    Anne (2016, Star TV) - Şule
    Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

    Sinema

    Bornova Bornova - Hande (2009)
    Kaybedenler Kulübü
    Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
    Hedefim Sensin (2018)
    Düğüm Salonu (2018)

    Tiyatro

    Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017
    Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013
    Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010
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    Haberler Magazin Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?