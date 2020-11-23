Kuruluş Osman'da akıbetleri değiştirecek dünyaca ünlü isim bu hafta dizinin kadrosuna katılıyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da geçen hafta yaşananlar heyecanın dozunu iyice arttırdı. Diziye son bölümde Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun rolüyle Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Targun Hatun'un obaya gelmesiyle birlikte dengeler değişmeye başlarken Bala Hatun'un ne yapacağı ise merak konusu oldu. Bu sezon kadrosuna pek çok ünlü ismi katan Kuruluş Osman yeni transferiyle çok konuşulacak. Diziye dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov dahil oluyor. Zabit Samedov'un hangi karaktere hayat vereceği ise merak ediliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM GELİYOR!

Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.