Kuruluş Osman'da akıbetleri değiştirecek dünyaca ünlü isim bu hafta dizinin kadrosuna katılıyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da geçen hafta yaşananlar heyecanın dozunu iyice arttırdı. Diziye son bölümde Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun rolüyle Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Targun Hatun'un obaya gelmesiyle birlikte dengeler değişmeye başlarken Bala Hatun'un ne yapacağı ise merak konusu oldu. Bu sezon kadrosuna pek çok ünlü ismi katan Kuruluş Osman yeni transferiyle çok konuşulacak. Diziye dünyaca ünlü boksör Zabit Samedov dahil oluyor. Zabit Samedov'un hangi karaktere hayat vereceği ise merak ediliyor.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİM GELİYOR!
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.
Zabit Samedov'un 'Kuruluş Osman' kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu: "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun."
KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.