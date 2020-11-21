Bazı haber sitelerinde yer alan Necati Şaşmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılıyor iddialarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. ATV ekranlarında milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan her yeni bölümüyle heyecanın dozunu artıyor. Son olarak bazı haber sitelerinde Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle nam salan Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu. Kaynarca yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde açıklığa kavuşturdu.

POLAT ALEMDAR İDDİALARINA NET YANIT!

Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.