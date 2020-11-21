İkinci sezon oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Kuruluş Osman dizisinin her yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Son bölümde babasından kalan emaneti sırtlanan Osman Bey, yeni bir devlet uğruna harekete geçiyor. Savcı, Gündüz ve Dündar ise Moğol Geyhatu'nun beylerbeyi tayin ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılıyor. Bu duruma son derece sinirlenen Osman Bey toya giderek orada bulunan tüm beylere meydan okuyor ve hepsinin yüzlerine karşı "Kuracağım devletin karşısında kimse duramayacak" diyor. Heyecan dolu bölüm sonrası yayınlanan Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanında Osman Bey'in baş düşmanı Nikola'yı iki üç kez hançerlediği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 35. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.