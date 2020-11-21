Bir kahramanın dönüşüne şahit olacaksınız! Sütün içinde beyaz kılı, kara taşın üzerindeki kara yılanı ayırdı. Bu hafta 34. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri de, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medyada dile getirmişti. Yavlak Arslan ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ akıllarda yer alan soru işaretlerini tek tek yanıtladı.
SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRİLMİŞTİ
Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.
Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri de, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı.
Öyle ki, hikayenin devamında meydana gelecek sürpriz gelişmeyi ve Yavlak Arslan'ın tüm bunları neden yaptığını bekleyemeyen Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medya üzerinde bir araya gelerek dile getirdiler.
Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ "Bu durum bize bir kez daha gösterdi ki, izleyicinin beğenisine sunduğumuz Kuruluş Osman dizisi ülkede gündem oluşturmaya devam edecek.
Bu noktadan hareketle başta Kastamonulular olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in arasında geçecek olayların ardından bu konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç biliyorum.
İlerleyen bölümlerde Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana dönüşecektir; gelecek bölümlerin heyecanını azaltmamak adına şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar diyerek, tüm seyircilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum." diyerek hem tartışmalara nokta koydu hem de gelecek bölümlerle ilgili merak uyandırdı.
KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?