Bir kahramanın dönüşüne şahit olacaksınız! Sütün içinde beyaz kılı, kara taşın üzerindeki kara yılanı ayırdı. Bu hafta 34. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan tam gaz devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda senaryoya dahil olan Yavlak Arslan karakteri de, hem senaryo gereği hem de Umut Karadağ'ın başarılı oyunculuğu ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Kastamonulular Yavlak Arslan'ın senaryo gereği ilk bölümlerdeki halinden duydukları rahatsızlığı sosyal medyada dile getirmişti. Yavlak Arslan ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ akıllarda yer alan soru işaretlerini tek tek yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRİLMİŞTİ

Tarihimizi ülke genelinde milyonlarla, dünya genelinde ise milyarlarca insanla buluşturan Kuruluş Osman, zaman zaman senaryosu ile geniş kitleleri harekete geçiriyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, ve ülkemizde ilk kez uygulanan çekim teknikleri ile izleyicilerin üzerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak bu hareketlilik kimi zaman farklı sonuçlar verebiliyor.