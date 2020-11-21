ATV ekranlarının efsanesi olan, Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kadrosuyla büyük beğeni topladı. Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberleri geliyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından diziye katılan ünlü bir ismin haberini Kuruluş Osman izleyicileriyle paylaştı. Mehmet Bozdağ paylaşımında "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerine yer verdi.
KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...
Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.
KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.