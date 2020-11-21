ATV ekranlarının efsanesi olan, Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kadrosuyla büyük beğeni topladı. Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberleri geliyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından diziye katılan ünlü bir ismin haberini Kuruluş Osman izleyicileriyle paylaştı. Mehmet Bozdağ paylaşımında "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerine yer verdi.

KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...

Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.