Masterchef yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Rekabetin de üst düzeyde olduğu yarışmada hem mavi hem de kırmızı takip büyük bir mücadele verdi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşmiş oldu. Bu akşam ise sonuncusu oynanacak ve eleme potasına giren 3.yarışmacı da belirlenecek. Aralarından en başarısız tabağı çıkarak ise yarışmaya veda edecek. Peki 21 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte dün akşam yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Bursa'ya konuk oldu. Şefler burada yarışmacılardan 5 çeşitlik menü hazırlamasını istedi. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Muradiye çorba, zeytinyağlı iç baklalı enginar, kestaneli iç pilav, pideli köfte ve süt helvası yaptı.
Survivor'da geçtiğimiz sezon yarışan futbolcu Sercan Yıldırım ve Şarkıcı Fettah Can'ın Bursa'daki özel konuklar arasında yer alması ise geceye renk kattı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
Verilen sürenin ardından Bursa'daki özel konuklar yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Hazırladıkları yemekleri en iyi şekilde misafirlere servis ederek dokunulmazlığı alan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı olan yemeğin yapılması istendi.Jürinin oybirliği verdiği karar göre bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı. Serhat böylece eleme potasına girmekten kurtularak kendisini garanti altına aldı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te potaya giren Uğur'un ardından kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Ayyüce MasterChef'te eleme potasına giren isim oldu. Hafta başında yapılan eleme oyunda ilk eleme adayı Uğur olmuştu.
Diğer yandan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MasterChef Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Barbaros (KAPTAN)
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat (KAPTAN)
Ayyüce
Eray
Uğur