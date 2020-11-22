Masterchef yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Rekabetin de üst düzeyde olduğu yarışmada hem mavi hem de kırmızı takip büyük bir mücadele verdi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşmiş oldu. Bu akşam ise sonuncusu oynanacak ve eleme potasına giren 3.yarışmacı da belirlenecek. Aralarından en başarısız tabağı çıkarak ise yarışmaya veda edecek. Peki 21 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte dün akşam yaşananlar…