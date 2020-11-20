Ajdar kolları sıvadı koronavirüs şarkısı yaptı! Koronavirüs koronavirüs olalı böyle zulüm görmedi... İşte Ajdar'ın korona şarkısı... Enteresan tavırları, şarkıcı Alihan'dan yediği tokat, 'Çikita Muz' ve 'Şahdamar' şarkıları ve ilginç Instagram paylaşımlarıyla Ajdar Anık, Popstar'a katıldığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Popstar'a katılıp, şov dünyasında varlığını sürdüren ve bu kadar ünlü olan tek isim de o olabilir. İlk turdan elendiğini de hatırlatmakta fayda var... Kendini 'dünya starı' olarak tanımlayan Ajdar Anık'ın koronavirüs için yazdığı şarkı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu şarkıyı virüs duysa ülkeyi terk eder" yorumunu yaparak güldürdü. İşte Ajdar'ın korona şarkısı.