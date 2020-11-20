Geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılan Öykü Çelik, gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından hoş olmaya paylaşım yapan test sonucunun negatif çıktığını söylerken farklı cümleler kurdu ve büyük tepki topladı. Bu gelişme üzerine Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri? sorularının yanıtı merak edildi.

Çelik, şu sözleriyle büyük tepki çekti: "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını sildi.