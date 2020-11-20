Son olarak Kurşun adlı dizide rol alan ve Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle çok konuşulan Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros için hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü oyuncunun birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşıma binlerce yorum yapıldı. Bu yorumlardan birisi de Diriliş Ertuğrul'daki rol arkadaşı Cavit Çetin Güner'di. Cavit Çetin Güner, Engin Altan Düzyatan'ın deniz kenarından paylaştığı fotoğrafa "Selamın aleyküm. Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Güner'in Düzyatan'ın fotoğrafına verdiği yanıt kısa sürede çok konuşulanlar arasında yer aldı.

"ORUÇ REİS DENİZLERE AÇILMIŞSIN YİNE"

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma yorum yağdı. Yorum yapanlardan birisi de Diriliş Ertuğrul dizisinde 3 sezon boyunca rol aldığı Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner oldu. Güner, Düzyatan'ın paylaşımına "Oruç Reis denizlere açılmışsın yine" yorumunu ekledi.