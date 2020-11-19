EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ı şimdi Ramo'da şanıyla nam salıyor. Ekranların gözde programına konuk olacak. ATV ekranlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin üçüncü sezonunda canlandırdığı Kimsesiz Yaşar rolüyle milyonların gönlüne taht kuran Olgun Şimşek bu sezon Ramo dizisinin kadrosuna katıldı. Dizide hayat verdiği Cihangir karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu izleyiciler tarafından çok seviliyor. Ramo dizisinde Cihangir ve Ramo arasındaki kanlı savaş başladı. Ramo'daki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu hafta İbo Show'a konuk oluyor.
Kısa sürede Cihangir karakteriyle Ramo'nun efsane isimlerinden birisi olan Olgun Şimşek bu hafta cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'a konuk olacak.
RAMO'DA KANLI SAVAŞ!
Ramo dizisinde Cihangir ve Ramo arasındaki kanlı savaş başladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Cihangir'in iyi bir düşman olduğunu belirten izleyiciler bu savaşta hangi tarafın galip geleceğini merak ediyor.
RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir'in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez.
Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo'nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan. Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo'nun tek amacı Cihangir'e açıktan savaş açmaktır artık.
Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo'yu yok etme emri almıştır. Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo'nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.
Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.
2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.
Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.