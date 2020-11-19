RAMO'DA KANLI SAVAŞ!

Ramo dizisinde Cihangir ve Ramo arasındaki kanlı savaş başladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Cihangir'in iyi bir düşman olduğunu belirten izleyiciler bu savaşta hangi tarafın galip geleceğini merak ediyor.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir'in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez.