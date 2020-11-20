Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları kim, ne zaman başlıyor? Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas'ın rolleri ve dizinin konusu... Filipinlerde yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran A Mother's Guilt dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı'nın yönetmenliğini Filiz Pakman yapacak. Ahmet Yurdakul'un da senaryosunu yazdığı dizinin baş karakterlerinden Yusuf ve Yağmur arasında yaşanacak aşk ise merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları arasında Özge Özberk, Musa uzunlar, Emre Kınay gibi usta isimler yer alıyor. Dizinin konusu ise, çocukları için her şeyi göze alabilecek bir anne ve yaşadıkları üzerinden şekilleniyor.