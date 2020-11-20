Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları kim, ne zaman başlıyor? Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas'ın rolleri ve dizinin konusu... Filipinlerde yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran A Mother's Guilt dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı'nın yönetmenliğini Filiz Pakman yapacak. Ahmet Yurdakul'un da senaryosunu yazdığı dizinin baş karakterlerinden Yusuf ve Yağmur arasında yaşanacak aşk ise merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları arasında Özge Özberk, Musa uzunlar, Emre Kınay gibi usta isimler yer alıyor. Dizinin konusu ise, çocukları için her şeyi göze alabilecek bir anne ve yaşadıkları üzerinden şekilleniyor.
BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU
Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.
Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.
Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir.
BİR ANNENİN GÜNAHI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerinin henüz nerede olduğu resmî sitelerden açıklanmamıştır.
YUSUF VE YAĞMUR'UN AŞK HİKAYESİ
Dramatik sahneleri kadar farklı dünyalardan iki gencin, Yusuf ve Yağmur'un aşk hikayesini de işleyen Bir Annenin Günahı, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.
Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan, becerikli ve zeki bir üniversite öğrencisidir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli çalışır. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşamaktadır. Ancak Yağmur'la tanışınca hayatı bambaşka bir yola girecektir.
Simay Barlas'ın oynadığı Yağmur karakteri ise özgüveni yüksek, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur'un, babasıyla çok özel bir ilişkisi vardır. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Ağır bir depresyona girmiştir. Onu bu karanlıktan Yusuf çekip alacaktır.
BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULAR
Özge Özberk. Suna
Musa Uzunlar. Sadri Güngör
Mert Yazıcıoğlu. Yusuf
Emre Kınay. Çetin Alaz
Simay Barlas. Yağmur Güngör
Pamir Pekin. İbrahim Komiser
Alihan Türkdemir. Ali
Mina Derman. Zehra