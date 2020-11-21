Seda Bakan da koronavirüse yakalandığını duyurdu! Korona olan Seda Bakan'ın son sağlık durumu ne? Seda Bakan, dün sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bir çocuk annesi Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" derken herkesi maske takmanın önemi konusunda uyardı.
35 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.
'İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ'
Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.
Seda Bakan, ardından takipçilerini maske konusunda uyardı ve "Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın" dedi.
SEDA BAKAN KİMDİR?
Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalıdır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu.
Türker İnanoğlu'nun sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.
Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı.
Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Seda Bakan, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının ekim ayında evleneceğini açıklamıştı ancak nikahın 1,5 ay erken yapılacağını söyledi. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Seda Bakan, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.