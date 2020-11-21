'İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ'



Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.