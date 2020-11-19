Miadı doluyor kanal reyting kurbanı dizinin fişini çekti. Seyirciler ekran başında şoka şahit olacak. Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisi bu hafta cuma günü saat 20.00'de 20. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Büyük bir heyecanla takip edilen ancak reytinglerde beklenileni veremeyen dizi için yayıncı kuruluş Star TV final kararı aldı. Kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Alınan bu karar izleyicileri şaşırtırken cuma akşamları Star TV ekranlarında hangi dizinin izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oluyor. İşte final bölümünde yaşanacaklar...

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği Babil dizisinin 20. bölümde ekranlara veda ediyor. Dizinin son yayınlanan fragmanında "20 Bölüm Fragmanı - Final" ifadesi görüldü.