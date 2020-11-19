Chris Evans'ın Marvel ile olan sözleşmesi 6 film kapsıyor. Bunlardan ilki Captain America: First Avenger, ikincisi ise Avengers idi. Captain America Winter Soldier ve Captain America 3'ün geleceğini biliyoruz ayrıca tabii Avengers Age of Ultron da yolda. Etti mi sana 5, son filmi de Avengers 3 filmi olacak. Evans'a göre tüm filmlerin çekimleri 2017 gibi tamamlanmış olacak.

2004 yılından 2006 yılına kadar oyuncu Jessica Biel ile ilişkisi oldu. Gucci kozmetik markasının mankenliğini ntense parfümünün yüzü oldu.