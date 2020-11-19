İlk Yenilmez: Kaptan Amerika özellikle aksiyon, macera ve bilim kurgu içerikli filmleri severlerin ilgisini çekecek. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan filmin yönetmen koltuğunda ise Joe Johnston oturuyor. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. 2011 yılında vizyona giren İlk Yenilmez: Kaptan Amerika bu akşam izleyicilerle buluşacak.
KAPTAN AMERİKA KONUSU NEDİR?
Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.
KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI KİMLER?
Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan yer alıyor.
CHRIS EVANS KİMDİR?
Chris Evans, 13 Haziran 1981 tarihinde ABD, Massachusetts'de doğmuştur.
Tam adı Christopher Robert Evans'dır. Annesi Lisa Evans Yönetmen, babası Robert Evans dişçidir. Scott, Carly, Shana adlarında kardeşleri vardır. Daha sonra taşındıkları Lincoln – Sudbury Bölgesel Lisesi'nde okudu. Daha sonra New York'a taşındı ve Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'ne katıldı.
Chris Evans'ın ilk önemli rolü 2001 yapımı Not Another Teen Movie'deki Jake WyIer karakteridir.2005 yılında yapılan Dörtlü serisi ve 2011 yılında yapılan İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmiyle tanınmıştır.
Chris Evans'ın Marvel ile olan sözleşmesi 6 film kapsıyor. Bunlardan ilki Captain America: First Avenger, ikincisi ise Avengers idi. Captain America Winter Soldier ve Captain America 3'ün geleceğini biliyoruz ayrıca tabii Avengers Age of Ultron da yolda. Etti mi sana 5, son filmi de Avengers 3 filmi olacak. Evans'a göre tüm filmlerin çekimleri 2017 gibi tamamlanmış olacak.
2004 yılından 2006 yılına kadar oyuncu Jessica Biel ile ilişkisi oldu. Gucci kozmetik markasının mankenliğini ntense parfümünün yüzü oldu.