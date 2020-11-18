Targun Hatun kimdir, tarihte var mı sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından özellikle bu saatlerde merakla araştırılan sorulardan birisi oldu. 34. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun olarak dizinin hikayesine katılıyor. Peki, Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor.