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    • Magazin
    • 18.11.2020 16:35
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    • 18.11.2020 16:35
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    ! Osman Bey Beylik kararını açıklıyor!

    Bu akşam ekrana gelecek olan ATV’nin izlenme rekoru kıran dizisi . Osman Bey Beylik kararını açıklıyor diğer beylerden nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu. yayınlanır yayınlanmaz ilgiyle izlendi. Her Çarşamba akşamı olduğu gibi bugün de heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde yaşanacakları haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 34. yeni bölümde dengeler değişecek!

    ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 34. yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Yayınlanan fragmandan sonra heyecanın daha da arttığı tarihi dizi yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile fenomen hala gelen Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Osman Bey'in Beylik kararının ardından dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor. Kadrosuna eklediği başarılı isimlerle yoluna devam eden Kuruluş Osman yeni bölüme dair bilgiler…

    KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜM FRAGMANI

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    ''Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak.''

    Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.

    Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...
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