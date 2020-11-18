Payitaht Abdülhamid'in başrolünden beklenmedik veda! Yıldız oyuncu geliyor izleyiciler şoku yaşayacak. ES Film'in yapımcılığını üstlendiği Payitaht Abdülhamid 5. sezonuyla dikkat çeken dönem dizileri arasındaki yerini koruyor. Diziye son olarak Mercan rolüyle Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Ali Buhara Mete katılmıştı. Bülent İnal'in 2. Abdülhamid'e hayat verdiği dizide yaşanacak ayrılık izleyicileri üzecek. Bidar Sultan karakterini 5. sezon boyunca başarıyla canlandıran güzel oyuncu dizinin 127. bölümünde senaryo gereği diziden ayrılıyor. Ayrıca 127. bölümde Saliha Sultan rolüyle ünlü oyuncu Vildan Atasever dizinin kadrosuna dahil oluyor.
BİR VEDA, BİR TRANSFER!
Heyecanın tüm hızıyla sürdüğü diziye son olarak Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Saliha Sultan rolüyle dahil oluyor. Ayrıca Bidar Sultan karakterine hayat veren Özlem Conker diziye 127. bölümde veda ediyor.
VİLDAN ATASEVER KİMDİR?
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde, Lise öğrenimini Cihangir Koleji'nde tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.
İlk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolünde oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı.
Kadın İsterse adlı komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında gösterime giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği, Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve Bıçak Sırtı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide rol aldı.
Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer ile başrolü paylaştı. Ay Yapım'ın projesi, atv'de yayınlanmış olan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz ile beraber rol aldı.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mason Paşa'nın oyunu ile Abdülhamid'e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar.
Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid'in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir.
Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler'e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan'dan hesap sorar. Mika'nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz'in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir'in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.
Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma'yı ikna etmek ve Stefeno'yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.