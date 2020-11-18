Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler'e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan'dan hesap sorar. Mika'nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz'in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir'in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.



Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma'yı ikna etmek ve Stefeno'yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.