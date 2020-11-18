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    • 18.11.2020 18:43
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    • 18.11.2020 18:43
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    34. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

    34. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman'da bu hafta yeni bir dönemin temelleri atılıyor. Dizide bu hafta Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlıyor. Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılıyor.

    Kuruluş Osman 34. bölüm izle!

    Kuruluş Osman 34. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınlandığı akşamlar çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Heyecanın iyice doruklara çıkacağı yeni bölümde Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gidiyor. Peki, Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman ATV canlı izleme linki

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    KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"

    Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.

    OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR

    Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

    SAVCI'DAN HAMLE

    Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.

    DEVLET OLMA VAKTİ

    Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

    DİZİDE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

    Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.
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