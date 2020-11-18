Altı sezondur ekranlardaki macerasına hız kesmeden devam eden ve yayınlandığı günlere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar arasında yerini koruyor. Bilindiği üzere özellikle iki üç haftalık süreçte bazı internet sitelerinde Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı konuşulmuştu. Bu iddialarla ilgili ATV'den açıklama gelmiş ve bilginin gerçeği yansıtmadığı söylenmişti. Dizide Hızır Çakırbeyli olarak gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca kendisine yöneltilen "Necati Şaşmaz EDHO'ya mı katılıyor?" sorularına net yanıt verdi.

POLAT ALEMDAR İDDİALARINA NET YANIT!

Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.