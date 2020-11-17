OLDUM BİTTİ DİYENLERİ DİNLEMEYİN!

Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı. Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı.

Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim" dedi.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, "Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin" dedi.