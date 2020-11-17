Daha sonra Erdem Kınay'ın projesinde yer alıp "İşporta" isimli şarkıyı söyledi ve 2012 Haziran ayında bu şarkıya Şenol Korkmaz yönetmenliğinde Belçika'da klip çekti. İşporta şarkısı 2012 yılının Haziran ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 2013 yılında ilk single çalışması "Life Goes On"u dijital ortamda yayımladı Aynı yıl Erdem Kınay'ın 2.proje albümü "Proje 2"de "Sınır" isimli şarkıyı seslendirdi.

2015 çıkışlı Günah Sevap teklisi Kral Pop Tv Top 20'de 1 numara oldu.

Nisan 2016'da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden'i her ikisi de Türkiye'de üç numaraya yükselen "Günah Sevap" ve "Bi Dakika" eşliğinde piyasaya sürdü.

Aralık 2017'de Turaç Berkay Özer ile "Bana Aşk Ver" teklisini yayınladı.

Diskografi

12 Çeşit La La - 12 Ways to La La (2011)

Emanet Beden (2016)

Single'ları

"Life Goes On" (2013)

"Günah Sevap" (2015)

"Bi Dakika" (2016)

"Bana Aşk Ver" (2017)

"Salla" (2018)

"Düşüne Düşüne" (2019)

"Gel Güzelim" (2019)

"Yağdır" (feat. Damla Yıldız) (2020)