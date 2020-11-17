EDHO Derman kimdir? Derman Korkmaz kim oynuyor? şeklindeki sorular Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin ana hikayesine bu akşam üç yeni karakter daha dahil oluyor. Yaman Korkmaz'ın hapisteki ağabeyi Derman Korkmaz'ı Uğur Keleş canlandıracak. Peki, Uğur Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
UĞUR KELEŞ KİMDİR?
Uğur Keleş 1966 yılında dünyaya gelmiştir. 1.84 cm boyunda ve 90 kilo olan oyuncu, oyunculuk eğitimini Ankara Üniversitesi'nde D.T.C.F. Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
İşte detaylar;
EDHO'YA ÜÇ İSİM KATILIYOR
Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Reis'in yeni planı ne?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.
Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarıda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.