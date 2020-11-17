EDHO Derman kimdir? Derman Korkmaz kim oynuyor? şeklindeki sorular Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin ana hikayesine bu akşam üç yeni karakter daha dahil oluyor. Yaman Korkmaz'ın hapisteki ağabeyi Derman Korkmaz'ı Uğur Keleş canlandıracak. Peki, Uğur Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

UĞUR KELEŞ KİMDİR?

Uğur Keleş 1966 yılında dünyaya gelmiştir. 1.84 cm boyunda ve 90 kilo olan oyuncu, oyunculuk eğitimini Ankara Üniversitesi'nde D.T.C.F. Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

İşte detaylar;