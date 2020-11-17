Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın finalini yakından etkileyen günün puanları belli oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte 17 Kasım Salı Doya Doya Moda puanlaması…
17 KASIM SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:5
Bahar:10
Özde:11
Rümeysa:5
Sabiha:9
Birben:18
Aleyna:5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 80 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Özde, Sabiha ve Funda girdi. Elenen isim Funda oldu.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.