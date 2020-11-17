Yarın izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Ertuğrul Bey'in ölüm döşeğinde olması yürekleri burkuyor. Büyük bir devlet kurmak için yola çıkan Osman Bey Bizans ve iş birlikçilerinin heveslerini kursaklarında bırakmak için darbeleri teker teker teker indiriyor. Kuruluş Osman 34. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda diziye yeni bir ünlü oyuncu daha dahil olduğu görülüyor. Osman Bey'in kurtardığı Peçenek Beyi'nin kızı rolüne Zeynep Tuğçe Bayat hayat verecek.
YENİ BİR İSİM DAHA DAHİL OLUYOR!
Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat, Atv ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor.
Dizinin 34'üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki gerilim devam edecek mi? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi? Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek? Yavlak Arslan'ı beylerbeyi yapan Geyhatu şimdine planlıyor? Nikola'nun Söğüt'e baskın planına kim dur diyecek?
KURULUŞ OSMAN 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.