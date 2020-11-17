Yarın izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Ertuğrul Bey'in ölüm döşeğinde olması yürekleri burkuyor. Büyük bir devlet kurmak için yola çıkan Osman Bey Bizans ve iş birlikçilerinin heveslerini kursaklarında bırakmak için darbeleri teker teker teker indiriyor. Kuruluş Osman 34. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda diziye yeni bir ünlü oyuncu daha dahil olduğu görülüyor. Osman Bey'in kurtardığı Peçenek Beyi'nin kızı rolüne Zeynep Tuğçe Bayat hayat verecek.

YENİ BİR İSİM DAHA DAHİL OLUYOR!

Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat, Atv ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor.