Akasya Durağı'ndaki performansıyla gönülleri fethetmişti! EDHO ile bam teline dokunmaya hazırlanıyor. Son olarak peşi sıra Kanal D ve Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Akasya Durağı dizisinde Seyit karakterine hayat veren Onur Şan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Onur Şan yarın 172. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü türkücü ve oyuncu Onur Şan hapishanede kader mahkumu bir karaktere hayat verecek ve türküleriyle kulaklarımızın pasını silecek.

AKASYA DURAĞI'NIN YILDIZ İSMİ EDHO'YA KATILIYOR!

Bugüne kadar pek çok projede rol alan Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hapishanede karşımıza çıkacak. İzleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta neler olacağına odaklandı.