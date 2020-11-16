Kan gövdeyi götürecek! EDHO 172. bölüm fragmanında Derman ve iki avenesi masanın etrafını sarıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar heyecanın dozunu iyice artıracak. Hızır Çakırbeyli ve masa ile görüşen Korkmaz ailesinin iyi bireyi masaya oturma isteklerini bizzat iletiyor. Ayrıca Yaman'ın ağabeyi hapishaneye giren Alparslan Çakırbeyli'yi içeride bitirmek için kusursuz bir plan hazırlıyor. Alparslan'ın hayatını kurtarma peşinde olan Hızır Çakırbeyli ise Korkmazların bu tekliflerini kabul ederek ortamdaki gerginliği azaltmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca Hızır Çakırbeyli masada bir hainin işini bitiriyor. İşte EDHO 172. bölüm fragmanı
EDHO'YA ÜÇ İSİM KATILIYOR
Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Reis'in yeni planı ne?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.
Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.
FAÇALI, ADAMLARIYLA BÜTÜN MAHALLEYİ BASIYOR
'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
YAMAN KORKMAZ'IN ENSESİNDE...
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
ALPARSLAN'IN PLANI
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
İLYAS'IN BEHZAT ACISI
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.