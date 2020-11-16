Kan gövdeyi götürecek! EDHO 172. bölüm fragmanında Derman ve iki avenesi masanın etrafını sarıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar heyecanın dozunu iyice artıracak. Hızır Çakırbeyli ve masa ile görüşen Korkmaz ailesinin iyi bireyi masaya oturma isteklerini bizzat iletiyor. Ayrıca Yaman'ın ağabeyi hapishaneye giren Alparslan Çakırbeyli'yi içeride bitirmek için kusursuz bir plan hazırlıyor. Alparslan'ın hayatını kurtarma peşinde olan Hızır Çakırbeyli ise Korkmazların bu tekliflerini kabul ederek ortamdaki gerginliği azaltmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca Hızır Çakırbeyli masada bir hainin işini bitiriyor. İşte EDHO 172. bölüm fragmanı

EDHO'YA ÜÇ İSİM KATILIYOR

Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.