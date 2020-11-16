Ünlü şarkıcı gündemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun en güncel sağlık durumu merak ediliyor. Eşi Hasibe Topaloğlu ile Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılan Mustafa Topaloğlu çok eğlenceli ve haraketliydi alınan haber hem Demet ve Alişan'ı hem de izleyicileri oldukça şaşırttı. Mustafa Topaloğlu sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MUSTAFA TOPALOĞLU SAĞLIK DURUMU!
Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.
MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?
Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin'in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçti. Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık yaptı.
Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, "Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.
Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. "Oy Oy Emine" şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
1 Eylül 2003 de vefat eden abisi Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kurulunda bulundu. Bir müddet sonra ünlü isim firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir'le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti. Müzik dünyasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen başarılı sanatçı aşk hayatı ve evlilikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren birliktelik yaşadı.
Mustafa Topaloğlu'nun ilk eşi ise Hasibe Hanım'dır ve bu evliliğinden Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu bulunuyor. Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım'ın boşanmaması üzerine ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük Derya Abnat Hanım ile imam nikahı kıydı.
Derya Abnat'ın Topaloğlu soyadını kullanabilmesi adına ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırıldı. Derya Abnat ile olan birlikteliğinden Irmak adından bir kızı oldu. Müzik çalışmalarının yanından Mustafa Topaloğlu 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.