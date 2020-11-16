Masterchef Esra hiç şüphesiz ki yarışmanın en gözde isimlerinden biri. Eray ve Barbaros ile eleme potasında olan esra şeflerin ne hissettiğini sorması üzerine duygusal anlar yaşadı ve konuşmakta zorlandı. Masterchef Esra 3 yıldır bu yarışmanın hayalini kurduğunu ve elenmek istemediğini söylerken daha önce profesyonel bir eğitim alma fırsatının olmadığından da bahsetti. İzleyicilerin dün akşamdan bu yana merakla araştırdığı Masterchef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını haberimizde derledik.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
MasterChef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımı olup geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.
Esra Tokelli'nin Instagram hesabı: https://www.instagram.com/esratokelli/
MASTERCHEF ESRA BU HAFTA ELENEN İSİM OLDU!
MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ilk etapta yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Eray ve Barbaros'un eleme potasında olduğu haftada, dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağının çeşitlerini hazırlamak için yarıştı.
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda Esra üçüncü aday olurken, bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı. MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Eray, Barbaros ve Esra karşı karşıya geldi. Yarışmacılar Danilo şefin imza tabağı polan ruby hazırlamak için mücadele verdi.Gecenin sonunda Barbaros'la finale kalan Esra elenerek yarışma macerasını tamamladı.