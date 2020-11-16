Masterchef Esra hiç şüphesiz ki yarışmanın en gözde isimlerinden biri. Eray ve Barbaros ile eleme potasında olan esra şeflerin ne hissettiğini sorması üzerine duygusal anlar yaşadı ve konuşmakta zorlandı. Masterchef Esra 3 yıldır bu yarışmanın hayalini kurduğunu ve elenmek istemediğini söylerken daha önce profesyonel bir eğitim alma fırsatının olmadığından da bahsetti. İzleyicilerin dün akşamdan bu yana merakla araştırdığı Masterchef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını haberimizde derledik.