TV8'in fenomen yarışması Masterchef ilgiyle izleniyor ve her bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Gitgide zorlaşan yemekleri yapan yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada dün yine en önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık için yarışıldı. Dokunulmazlığı kazanan takım şanslıydı, peki bireysel dokunulmazlık kimin oldu? Masterchef'te bu hafta elenen kim oldu? İşte 15 Kasım Masterchef'i kaçıranların merak ettiği tüm detaylar…
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
15 Kasım 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından bugün eleme gecesinde ana kadro yarışmacılarından 1 kişi MasterChef hayallerine veda edecek. Bu bağlamda 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda SERHAT, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında bireysel dokunulmazlık kazanan kişi olarak seçildi.
Eleme gecesinde bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası takım içerisinde eleme adayı oylaması yapıldı. Eleme adayı oylaması sonrası ESRA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi ve eleme oyununda Barbaros ve Eray ile karşılaştı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
15 Kasım MasterChef eleme gecesinde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde haftanın eleme oyunu oynandı ve haftanın eleme potasından kurtulan ilk ismi Eray oldu. Son ikiye kalan Barbaros ile Esra arasında eleme oyunu yemeğini en az başarılı yapan ESRA, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın elenen ismi olarak belirlendi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra
Serhat
Özgül
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Barbaros
Eray
Uğur
Sefa