MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

15 Kasım 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından bugün eleme gecesinde ana kadro yarışmacılarından 1 kişi MasterChef hayallerine veda edecek. Bu bağlamda 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda SERHAT, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında bireysel dokunulmazlık kazanan kişi olarak seçildi.

Eleme gecesinde bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası takım içerisinde eleme adayı oylaması yapıldı. Eleme adayı oylaması sonrası ESRA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi ve eleme oyununda Barbaros ve Eray ile karşılaştı.